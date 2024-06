Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S: offerta a tempo TOP, tua a 69,99€

Devi acquistare una nuova macchina per il caffè per te o da regalare alla tua mamma per il suo compleanno? Non sai quale scegliere tra i tanti modelli che sono preseti oggi sul mercato? Nessun problema, su Amazon c’è il prodotto che fa al caso tuo. Infatti, oggi hai la possibilità di portarti a casa questa fantastica macchina per il caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S in offerta pazzesca, al prezzo a dir poco imperdibile di soli 69,99 euro.

Potrai acquistare questo eccezionale prodotto al prezzo così contenuto, solo se non ti lascerai scappare lo sconto bomba del 18%: devi affrettarti, si tratta di un’offerta a tempo! Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Questa fantastica macchina per caffè in capsule di NESCAFÉ Dolce Gusto è caratterizzata dalla presenza di un serbatoio dell’acqua integrato con capacità di 0,8 litri ed è estremamente facile da pulire e da riempire. Grazie al dispositivo Genio S avrai la possibilità di gustare non solo un buon caffè caldo, ma anche bevande fredde come Cold Brew premendo un semplice pulsante.

In base a quello che andari a preparare, potrai regolare in altezza l’utilissimo vassoio antigoccia, così da poter utilizzare sia una tazzina che un bicchiere o tazza. Semplice da utilizzare, grazie all’intuitivo anello di comando, questo prodotto ha un design unico e inimitabile! Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa magnifica macchina per caffè Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S in mega sconto!