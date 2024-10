Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S: caffè, cappuccini e non solo, che sconto su Amazon (-36%)

Su Amazon è tornata in sconto al minimo storico la Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S, la macchinetta del caffè automatica che ti permette di preparare anche cappuccini e altre bevande calde. Il prezzo in sconto è di 69,99 euro invece di 109,99: opportunità da non perdere.

Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S: un bar in casa

Con la Nescafé Dolce Gusto Krups Genio S ti porti a casa una macchina per caffè espresso e altre bevande in capsula dal design moderno e compatto, con una funzione automatica perfetta per preparare tutto quello che vuoi in pochissimi gesti.

La funzione XL, ad esempio, permette di goderti una tazza extra large fino a 300 ml: perfetta se sei un amante del caffè all’americana o di altre bevande più lunghe. Il serbatoio amovibile ha una capacità di quasi 1 litro, quindi non dovrai riempirlo così spesso.

La macchinetta ti permette di scegliere tra bevande calde e fredde grazie alla funzione Hot&Cold, permettendoti di spaziare dal cappuccino al caffè freddo con facilità. Grazie al sistema Thermoblock integrato avrai sempre la temperatura perfetta in pochi secondi.

Una macchinetta del caffè versatile, facile da usare ed elegante: acquistala adesso a soli 69,99 euro invece di 109,99 e ricevi anche 40 euro di capsule in omaggio da spendere come vuoi.