Need for Speed Heat per PS4: MEGA sconto del 36% su Amazon

Nella frenesia delle luci abbaglianti e dei motori ruggenti di Palm City, ogni svolta è un'opportunità per dimostrare il tuo valore dietro al volante. Need for Speed Heat per PlayStation 4 è il palcoscenico perfetto per coloro che amano l'emozione della velocità.

Need for Speed Heat per PS4: adrenalina allo stato puro

Durante il giorno, Palm City è una pista da corsa urbana, dove puoi mettere alla prova le tue abilità nelle gare, nelle competizioni di derapate e negli eventi fuoristrada dello Speedhunters Showdown. Sono il momento perfetto per accumulare denaro e sfoggiare il tuo stile di guida senza preoccuparti troppo della legge. Ma non lasciarti ingannare dalla tranquillità diurna; quando il sole tramonta, il vero gioco ha inizio.

La notte porta con sé un brivido aggiuntivo. Mentre la città si tinge di luci al neon, le strade diventano un’arena per sfide illegali e adrenalina pura. Ma non sarai solo a sfidare le regole della strada. La polizia di Palm City, corrotta e determinata a fermarti, si metterà sulle tue tracce con una ferocia implacabile. Affronta il tenente Mercer e la sua task force in una lotta senza quartiere per il controllo delle strade, e senti l’adrenalina pulsare nelle vene mentre sfrecci tra le luci della città.

Need for Speed Heat offre un’esperienza di guida senza compromessi, con un’ampia gamma di opzioni per personalizzare le tue auto e creare un’immagine che rifletta la tua personalità al volante.

Non c'è mai stato un momento migliore per dimostrare il tuo valore sulle strade di Palm City. Corri di giorno, rischia tutto di notte e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile.