Need for Speed Heat per PC: ERRORE DI PREZZO? Solo 2,99€ su Amazon!

Need for Speed Heat è un titolo di corse automobilistiche per tutti gli amanti dell’adrenalina e delle corse sfrenate e senza troppe regole. In questo momento, la versione digitale per PC è in vendita su Amazon con uno sconto imperdibile del 70%. Correte di giorno e rischiate tutto di notte in questo gioco elettrizzante, dove dovrete competere in gare, derapate ed eventi fuoristrada per vincere denaro e personalizzare le vostre auto. Approfittate subito di questa occasione simile a un errore di prezzo e acquistatelo al prezzo speciale di soli 2,99 euro.

Need for Speed Heat: versione digitale per PC

In Need for Speed Heat durante il giorno, parteciperete allo Speedhunters Showdown, una competizione automobilistica dove potrete mostrare le vostre abilità di guida e vincere denaro. Potrete anche personalizzare le auto con una vasta gamma di opzioni, che vi permetteranno di esprimere la vostra identità al volante. Una volta che il sole tramonta, non sarete solo voi a infrangere le regole. La polizia corrotta di Palm City vi darà la caccia, quindi dovrete stare molto attenti. Sotto la pressione del calar della notte, dovrete affrontare la task force della polizia e il tenente Mercer, il capo dell’unità operativa, per cercare di dominare le strade in Need for Speed Heat.

Una delle cose più divertenti di Need for Speed Heat è la possibilità di personalizzare e migliorarle costantemente le auto. Potrete scegliere tra un’ampia selezione di parti, come il motore, i freni, la sospensione, i cerchioni e tanto altro ancora. In questo modo, potrete creare la vostra auto perfetta e competere contro altri piloti per dimostrare di essere i migliori al volante.

In sintesi Need for Speed Heat è un gioco super divertente per tutti gli amanti delle corse di auto. Oggi grazie allo sconto del 70% disponibile su Amazon la versione digitale per PC è assolutamente imperdibile. Correte sul noto store di e-commerce e acquistate il gioco al prezzo super vantaggioso di soli 2,99 euro. Non dovrete nemmeno attendere le consegne perché vi arriverà subito per email il codice da attivare su Origin e avviare il download immediato.

