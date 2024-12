Il Natale in streaming è su NOW: film natalizi disponibili in esclusiva

Come ogni anno, anche questo dicembre 2024 NOW non delude offrendo i migliori film natalizi, disponibili in esclusiva, per un Natale veramente speciale. L’intrattenimento diventa incredibile con questa piattaforma streaming, per casa o in viaggio. Scegli NOW PASS CINEMA + ENTERNAINMENT a un prezzo speciale.

Una lunga lista di titoli eccezionali ti sta aspettando. Approfitta subito della completezza di NOW con i migliori film di Natale per un dicembre 2024 magico.

NOW è il Natale in streaming per eccellenza

Questa lista di film di Natale rende NOW una piattaforma ricca di contenuti natalizi ideale per il periodo Natalizio. Scegli NOW PASS CINEMA + ENTERNAINMENT a un prezzo speciale.

“La fabbrica di cioccolato” (Fantasia/Avventura)

L’adattamento del famoso libro di Roald Dahl, che racconta l’avventura di Charlie Bucket nella magica fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Un film ricco di fantasia e insegnamenti, ideale per il periodo natalizio.

L’adattamento del famoso libro di Roald Dahl, che racconta l’avventura di Charlie Bucket nella magica fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Un film ricco di fantasia e insegnamenti, ideale per il periodo natalizio. “La Befana vien di notte II – Le origini” (Commedia/Fantasy)

Questo prequel è ambientato nel XVIII secolo. Racconta la storia di Paola, una giovane ladruncola accusata ingiustamente di stregoneria. Salvata dalla strega buona Dolores, Paola scopre i suoi poteri magici mentre affronta il malvagio barone De Michelis. Attraverso una serie di avventure che coinvolgono furti, magie e un complotto contro il papa, Paola alla fine abbraccia il suo destino, diventando la leggendaria Befana che porta doni ai bambini.

Questo prequel è ambientato nel XVIII secolo. Racconta la storia di Paola, una giovane ladruncola accusata ingiustamente di stregoneria. Salvata dalla strega buona Dolores, Paola scopre i suoi poteri magici mentre affronta il malvagio barone De Michelis. Attraverso una serie di avventure che coinvolgono furti, magie e un complotto contro il papa, Paola alla fine abbraccia il suo destino, diventando la leggendaria Befana che porta doni ai bambini. “Ogni maledetto Natale” (Commedia)

Una commedia italiana che esplora le tipiche situazioni familiari e i conflitti che emergono durante le festività natalizie, con un tocco di umorismo e sarcasmo.

Una commedia italiana che esplora le tipiche situazioni familiari e i conflitti che emergono durante le festività natalizie, con un tocco di umorismo e sarcasmo. “Love Actually – L’amore davvero” (Commedia romantica)

Un classico natalizio che intreccia dieci diverse storie d’amore ambientate a Londra durante il periodo natalizio. Un film emozionante e coinvolgente che esplora vari aspetti dell’amore.

Un classico natalizio che intreccia dieci diverse storie d’amore ambientate a Londra durante il periodo natalizio. Un film emozionante e coinvolgente che esplora vari aspetti dell’amore. “Una poltrona per due” (Commedia)

Un classico natalizio che racconta la storia di uno scambio di vite tra un ricco uomo d’affari e un senzatetto, offrendo una riflessione sulla ricchezza e i valori durante le festività.

Dai un’occhiata anche alle nuove uscite di dicembre 2024 su Sky e NOW.