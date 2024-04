Naruto Shippuden Trilogy per PS4: sconto ESCLUSIVO del 60% su Amazon

Entra nel dinamico mondo dei ninja con un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy per PS4 è ora disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 60%. Questa imperdibile raccolta unisce i tre titoli STORM in un’unica epica avventura che ti terrà incollato allo schermo per ore. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 9,98 euro, anziché 24,86 euro.

Naruto Shippuden Trilogy per PS4: questa occasione può finire da un momento all’altro

Esplora la rinomata serie di Naruto attraverso tre emozionanti capitoli, rimasterizzati in HD per offrirti una qualità visiva impeccabile. Da Naruto: Ultimate Ninja Storm, passando per Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 fino a Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 FULL BURST, ogni titolo ti immerge nelle emozionanti vicende del giovane ninja e dei suoi amici.

Inizia il tuo viaggio con Naruto: Ultimate Ninja Storm, affrontando 100 missioni avvincenti e rivivendo la trama originale della serie TV fino al fondamentale recupero di Sasuke. Continua poi con Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, dove potrai immergerti nel sistema di battaglia e sperimentare la modalità online, mettendo alla prova le tue abilità ninja contro giocatori di tutto il mondo.

Invece, con Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3, preparati a difendere il Villaggio della Foglia contro minacce sempre più grandi, tra cui l’uomo mascherato e il Nove Code con il risveglio istantaneo. Affronta battaglie epiche, scopri nuove mosse e sblocca il vero potenziale del ninja che è in te.

Con uno sconto folle del 60% su Amazon, questa è l’occasione perfetta per vivere o rivivere le avventure di Naruto sulla tua PlayStation 4. Non perdere ulteriore tempo e acquista Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy al prezzo ridicolo di soli 9,98 euro, prima che sia troppo tardi.