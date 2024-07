Musica in spiaggia ad ALTO VOLUME: eccellente speaker wireless a 17,99€

Un compagno musicale perfetto per le tue avventure estive: Tronsmart Trip è lo speaker wireless portatile che sta per rivoluzionare il tuo modo di ascoltare musica in spiaggia e non solo.

In sconto su Amazon, in questo momento lo prendi a 17,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime: completa ora il tuo ordine per approfittarne, se la promozione non è già finita. Sii veloce però, la disponibilità è limitata.

Grazie ai suoi doppi driver full-range e ai radiatori passivi, il suono è davvero cristallino e avvolgente, con bassi potenti e profondi che ti faranno letteralmente sentire la musica pulsare nelle ossa. Che tu stia organizzando una festa in spiaggia, che tu voglia rilassarti sotto l’ombrellone o che tu debba

Dotato della tecnologia Bluetooth 5.3, questo altoparlante garantisce una connessione stabile e senza interruzioni fino a 18 metri di distanza, permettendoti di muoverti liberamente senza perdere neanche una nota. E se vuoi condividere la tua musica con gli amici, puoi accoppiare due altoparlanti per creare un sistema stereo wireless che riempirà l’aria di un suono avvolgente e coinvolgente.

Oltre alla qualità audio di alto livello, questo gioiellino portatile vanta anche caratteristiche di grande praticità. Grazie alla sua classificazione IPX7, è perfettamente impermeabile, quindi potrai utilizzarlo senza alcun timore sia in spiaggia che sotto la doccia. Il suo design leggero e il comodo manico in tessuto lo rendono inoltre estremamente facile da trasportare, così da potertelo sempre tenere a portata di mano.

Con i suoi 2000 mAh, Tronsmart Trip ti garantisce fino a 20 ore di riproduzione al 50% del volume, permettendoti di ballare e cantare per tutta la notte senza interruzioni. E in sole 3 ore di ricarica, sarai subito pronto per la prossima avventura.

A soli 17,99€, questo speaker wireless è un vero affare imperdibile. Completa ora l’ordine su Amazon per approfittarne, se la disponibilità non è già finita, ma fai in fretta: solo pochi pezzi ancora a disposizione.