Multi Cavo di Ricarica 4-in-1: la genialata che non ti aspetti costa POCHISSIMO (-42%)

Un solo cavo per tutto? È possibile con questo geniale multi cavo di ricarica 4-in-1 che oggi puoi acquistare su Amazon in offerta a tempo a soli 6,98 euro invece di 11,99. Ti raccontiamo subito come funziona, ma sappiamo che non ne potrai fare a meno.

Multi cavo di ricarica 4-in-1: il gadget che non sapevi di volere

Perché questo multi cavo di ricarica è geniale? Perché puoi usarlo praticamente per tutto: il suo design 4-in-1 ti permette di passare da USB C a USB C, USB A a USB C, USB C a Lightning o USB A a Lightning. Insomma, non dovrai più portare diversi cavi, ma te ne basterà uno per ogni genere di dispositivo.

Parliamo peraltro di un accessorio resistente che supporta la ricarica rapida 3A e supporta standard avanzati come PD3.0 e QC3.0 per un massimo di 65W. Questo significa che puoi usarlo per smartphone e tablet, ma anche per laptop e altri dispositivi compatibili più esigenti in termini di prestazioni.

Inoltre, è un cavo che assicura una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps che ti darà modo di spostare file, foto e video in pochi secondi.

Il tutto lo fa con una costruzione solida e resistente, grazie al nylon intrecciato e ai connettori in lega di zinco, testati per oltre 20.000 piegamenti. Il prezzo di soli 6,98 euro fa il resto: approfittane subito.