MSI PRO MP341CQ: monitor curvo 34'' in offerta a 299,99€ (minimo storico)

Il monitor curvo MSI PRO MP341CQ da 34 pollici è una scelta fenomenale per chi cerca un display ultra-wide di alta qualità a un prezzo competitivo. Attualmente in offerta su Amazon al prezzo minimo storico di 299,99€, questo monitor rappresenta un ottimo investimento per chi cerca una soluzione perfetta tanto per la produttività che gaming e, più in generale, intrattenimento.

Con una risoluzione UWQHD (3440 x 1440), il pannello da 21:9 offre uno spazio di lavoro esteso, perfetto per gestire più finestre e applicazioni contemporaneamente. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz assicura un’esperienza visiva fluida e priva di scatti, rendendo questo monitor ideale non solo per il multitasking, ma anche per il gaming e la visione di video. Il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) garantisce la massima reattività durante le sessioni di gioco o in applicazioni in cui la velocità di risposta è cruciale.

La curvatura 1500R del display rende l’esperienza visiva ancora più immersiva, avvolgendo l’utente e migliorando il comfort durante lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento.

Grazie alla tecnologia Anti-Flicker certificata TÜV, questo monitor riduce il sfarfallio dello schermo e la luce blu, prevenendo l’affaticamento degli occhi e i disturbi visivi che possono derivare da un uso prolungato. Troviamo, poi, degli speaker integrati che offrono un suono di buona qualità – evitando l’obbligo di acquistare altoparlanti esterni o cuffie.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor offre due porte HDMI 2.0b e una DisplayPort, garantendo una compatibilità versatile con vari dispositivi. È inoltre compatibile con il montaggio VESA (100×100), permettendo di posizionarlo facilmente su supporti da parete o bracci mobili. Non perdere altro tempo: acquistalo subito per averlo al prezzo minimo storico!