MSI Mag da 34" in offerta: a questo prezzo, è il monitor da gaming su cui puntare

Dimensioni generose, risoluzione esagerata e una curvatura pratica ed elegante. L’MSI Mag da 32″ è un monitor formidabile sotto ogni aspetto e oggi è il protagonista di un’offerta di Amazon che ti consigliamo di non farti assolutamente scappare: hai pochissimo tempo per pagarlo solo 329€, anziché 469€.

Risoluzione elevata, immagini nitide e un ottimo pannello che restituisce colori vivaci, con una fedeltà cromatica decisamente notevole. In perfetto stile MSI, questo monitor da gaming da 32 pollici è una forza della natura: la risoluzione WQHD (2560×1440) ti permette di sfruttare al meglio console e PC da gaming di ultima generazione.

La curvatura da 1500R offre un’esperienza altamente immersiva, senza stravolgere l’aspect ratio delle immagini. Tenere sotto controllo tutto ciò che succede sullo schermo – con ovvi vantaggi nei giochi competitivi – diventa un gioco da ragazzi.

Il pannello VA con tecnologia Quantum Do garantisce colori vivaci e una gamma cromatica estrema: ogni dettaglio è resto con una precisione sorprendente. La frequenza di aggiornamento di 165Hz e il tempo di risposta di 1ms rendono ancora una volta l’MSI MAG 325CQRF-QD perfetto per i giochi competitivi, eliminando il motion blur e assicurando una fluidità di movimento che può fare la differenza nelle situazioni di gioco più intense.

Il monitor supporta anche la tecnologia AMD FreeSync Premium, che sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la GPU, eliminando fenomeni di tearing e stuttering per un gameplay più fluido e reattivo. Inoltre, è dotato di varie opzioni di connettività, tra cui HDMI, DisplayPort e USB, permettendo di collegare facilmente diversi dispositivi.

Tutti ottimi motivi per non farsi assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo e, se lo desideri, al momento del checkout potrai anche scegliere di pagarlo in più rate mensili. Sul fronte del gaming, è lui il best buy assoluto del giorno.