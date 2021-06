Il mouse wireless firmato Logitech, il modello M185, è in offerta su Amazon a soli 10,90€. Il prezzo di listino viene ribassato del 39% rendendo l'acquisto un vero e proprio affare.

Mouse wireless: perché acquistare questo modello

Il mouse wireless è un prodotto da avere sempre a portata di mano. Che venga usato su computer o su laptop ha poca importanza in quanto riesce a garantire prestazioni ottime su entrambi i dispositivi. Questo prodotto da Logitech ha dimensioni adatte ad essere infilato in borsa e portato ovunque si vada.

Disponibile in colorazione nera, il prodotto si collega al dispositivo principale mediante un ricevitore USB che è incluso in confezione. In questo modo la tecnologia Plug&Play conferisce un utilizzo estremamente semplice e che si riassume nel collegarlo al computer e niente più.

Per quanto riguarda l'ergonomia, questa è ottima se si pensa anche al prezzo effettivo del prodotto. Può esser utilizzato con facilità sia da chi si serve della mano destra che da chi è mancino.

La struttura è composta da due tasti classici per i click destro e sinistro e una rotellina che consente di scorrere agevolmente pagine e documenti.

La batteria, infine, è una ed è di tipo AA. Garantisce un'autonomia fino a 12 mesi di utilizzo.

La batteria, infine, è una ed è di tipo AA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica