MOUSE wireless con LED colorati a prezzo STRACCIATO su TEMU

Un mouse bello, preciso e wireless è in super sconto su Temu al prezzo ridicolo di soli 5,98 €. Il costo precedente era di 11,09 €, ma non è difficile trovare praticamente lo stesso mouse in giro per gli altri store online a circa 20 €. Un prodotto efficace, economico e in grado di fornire prestazioni di livello anche per utenti esigenti.

Mouse wireless in sconto su Temu: prezzo basso e prestazioni da top

Esteticamente il mouse ha delle linee molto sinuose che ne facilitano l’impugnatura, facendo quindi dell’ergonomia una delle sue peculiarità. Il peso è esiguo, anche grazie ad un corpo sottile da 25 mm.

Il contorno è caratterizzato da LED RGB che, oltre a fungere da fattore estetico, garantiscono anche una luminosità molto utile durante le ore notturne. Tra il tasto destro e il tasto sinistro, ecco la rotellina di scorrimento, mentre direttamente dietro c’è il tasto che accende e spegne i LED.

In quanto alla batteria, l’efficienza è straordinaria: può essere ricaricato in sole 2 ore e direttamente tramite una porta USB. La sua durata passa da 7 ore con LED accesi a ben 30 ore con LED spenti.

Dimenticarlo acceso non sarà un problema, in quanto è dotato della funzione di stand-by automatico. Per farlo funzionare ovviamente è necessario collegare al dispositivo principale il ricevitore USB fornito in confezione. Nel caso in cui dobbiate riporre il mouse via o dobbiate trasportarlo, direttamente sotto ecco l’alloggio dedicato proprio al ricevitore, così da non perderlo.

Può essere usato su qualsiasi superficie senza distinzione ed è molto preciso. È al momento praticamente impossibile trovare un mouse dal rapporto qualità-prezzo così incisivo. Oggi su Temu il prezzo scende del 46% e arriva ad un totale di 5,98 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.