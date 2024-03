Mouse verticale Trust Verto: MEGA SCONTO di primavera (-37%)

Per le Offerte di Primavera Amazon c’è uno sconto che pareggia il minimo storico per un prodotto molto interessante. Stiamo parlando del mouse verticale Trust Verto, una vera innovazione in termini di ergonomia per lavorare tante ore al PC, che puoi acquistare oggi a soli 21,99 euro invece di 34,99. Con spedizione Prime inclusa lo riceverai subito.

Mouse verticale Trust Verto: migliora il modo di lavorare

Il Trust Verto è un mouse verticale senza filo pensato per aiutarti a dire addio alla tensione e al dolore causati dall’uso prolungato del mouse tradizionale. Il design verticale permette di inclinare il braccio e il polso in una posizione naturale a 60°: in questo modo riduci lo stress e migliori il comfort durante l’utilizzo.

Dal design leggero adatto a qualsiasi mano, il mouse presenta un supporto apposito per il pollice e un rivestimento in gomma che migliorano l’impugnatura e il comfort: è il segreto per lavorare per diverse ore senza stancare la mano.

La connessione wireless con portata fino a 10 metri ti offre una libertà totale di movimento: potrai posizionarti nella postura più comoda senza essere vincolato dai cavi. Il sensore ottico con tre impostazioni DPI (800/1000/1600) e due pulsanti azionabili con il pollice garantisce un controllo rapido e preciso.

Il mouse, grazie alla modalità plug and play, inizia a funzionare nel momento in cui colleghi il ricevitore ad una porta USB del tuo computer senza noiose installazioni. Quando non lo usi, il ricevitore può essere conservato in un pratico scomparto nascosto sempre all’interno del mouse stesso.

Una vera innovazione a poco prezzo: non ti resta che provarla. Il mouse verticale Trust Verto è tuo a soli 21,99 euro invece di 34,99.