In questo articolo vogliamo suggerirvi uno dei mouse più apprezzati dai giocatori competitivi, grazie a diverse peculiarità studiate proprio per la fascia più esigente. Si tratta del Cooler Master Mastermouse MM711, un accessorio indispensabile per chi cerca le massime prestazioni da ogni periferica.

Mouse da gaming Cooler Master Mastermouse M711: caratteristiche tecniche

Partiamo subito dal design, aspetto caratterizzante del prodotto. Troviamo infatti una scocca in plastica ultraleggera, caratterizzata da una struttura a nido d’ape. Le ragioni di una forma tanto peculiare sono sostanzialmente due: ridurre la sudorazione durante l’utilizzo prolungato, e ridurre il più possibile il peso. Il mouse, infatti, pesa solo 60 grammi in modo da garantire la massima velocità e reattività in ogni movimento. Questo garantisce prestazioni migliori ed una maggiore precisione, grazie ad un movimento della mano nettamente più naturale rispetto ai mouse più pesanti.

Passando sul piano un po’ più tecnico, troviamo un sensore ottico Pixart PMW3389 con una risoluzione di ben 16.000 dpi. Naturalmente quest’ultima è regolabile su 5 livelli diversi grazie ad un pulsante centrale dedicato. La sensibilità può essere personalizzata attraverso il software scaricabile direttamente dal sito di Cooler Master. Da qui potremo personalizzare anche le funzioni per ogni tasto e l’illuminazione RGB che investe sia la rotella che il logo. I piedini invece sono realizzati in PTFE, il quale offre un minore attrito ed una maggiore durabilità. Chiude la dotazione un ottimo cavo rivestito in tessuto intrecciato, anche questo realizzato per ridurre il trascinamento ed offrire movimenti liberi da qualsiasi impedimento.

Grazie alle offerte primaverili di Amazon il mouse è acquistabile a soli 43,99 euro con uno sconto del 27% sul prezzo di listino.

