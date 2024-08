Mouse gaming Logitech di massima precisione: è un affare a 39€

Il mouse da gaming Logitech G502 HERO è un concentrato di tecnologia avanzata ed alta qualità costruttiva, pensato per offrire performance superiori in qualsiasi contesto. Integrando un sensore di alta precisione ed i comodi tasti personalizzabili, è perfetto per i gamer più esigenti ma anche per chiunque fosse alla ricerca di un mouse efficiente per lavorare o studiare al computer.

Non lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon, il mouse Logitech G502 HERO è ora disponibile con un vantaggioso sconto del 17%: approfittane subito e fai il tuo ordine per soli 39 euro invece dei 48 euro di listino.

Prezzo in calo per il mouse Logitech G502 HERO

Il mouse Logitech G502 HERO offre una precisione straordinaria grazie al sensore ottico da 25600 DPI, che cattura anche i movimenti più impercettibili. Privo di smoothing, filtraggio o accelerazione, garantisce un controllo preciso per un’esperienza di gioco reattiva e veloce. Con 11 tasti programmabili ed una rotella di scorrimento regolabile, il Logitech G502 HERO consente una personalizzazione completa per ogni tipo di utilizzo.

Il software Logitech G LIGHTSYNC permette anche di modificare l’illuminazione RGB, creando effetti visivi che si adattano al tuo stile di gioco. Il sistema di tensionamento a molla metallica dei tasti principali assicura una risposta immediata ad ogni clic. Inoltre, questo mouse può essere ulteriormente personalizzato grazie a cinque pesi da 3,6 g per una presa sicura e ben salda.

La disponibilità è limitata: prima che sia tardi, metti nel carrello il mouse Logitech G502 HERO al miglior prezzo visto di recente ed approfitta della spedizione gratis per riceverlo al più presto a casa tua.