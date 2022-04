Mouse gaming con luci LED, unico ed originale: subito tuo con 16€

Il mouse da gaming ‎Energy Sistem M2 Flash non è solo un valido alleato per le tue coinvolgenti sessioni di gioco ma, al tempo stesso, gode di numerose possibilità di personalizzazione per dar sfogo alla tua fantasia. Decisamente ergonomico da impugnare, il che lo rende adatto anche per un utilizzo tradizionale o per il lavoro.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua subito il tuo ordine e, con le offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto vantaggioso del 15% che ti permetterà di acquistare il mouse con soli 16,90 euro.

Mouse da gaming ‎Energy Sistem M2 Flash a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

L'apparecchio è dotato di sensore ottico con sensibilità fino a 6400 DPI, offrendo un'elevata precisione in ogni movimento. Un mouse con luci a LED RGB e molteplici effetti luminosi personalizzabili tramite software dedicato.

Sono disponibili 8 pulsanti configurabili e potrai anche agire sui DPI per aumentare o diminuire la sensibilità, ottenendo una risposta sempre rapida e precisa nelle azioni di gioco. Non dimenticare poi la comodità di utilizzo: la particolare forma di questo mouse consente un'impugnatura ergonomica, adattandosi perfettamente al palmo della mano. Zero stanchezza, anche dopo lunghe sessioni di gaming.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all'altro. Sarebbe un vero peccato non approfittarne: metti nel carrello il tuo nuovo mouse da gaming ‎Energy Sistem M2 Flash e lo riceverai a casa prestissimo.