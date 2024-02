Moulinex Companion XL, il robot multifunzione che in cucina diventa CHEF

Se in cucina non sei un grande maestro ma vuoi comunque sederti a tavola e goderti pranzi e cene degne di questo appellativo, fatti furbo e porta dalla tua parte un aiutante. Un cuoco personale? Troppo costoso ma con Moulinex Companion XL hai tutto ciò che ti occorre.

Ora che è in promozione è un’occasione da non perdere. Questo robot multifunzione ti assiste in mille modi differenti quindi perché farne a meno? Semplice da usare ed efficacie nel suo lavoro. Acquistalo su Amazon a soli 449€ con uno sconto del 13%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Moulinex Companion XL, il robot multifunzione che ti salva

Ha dimensioni compatte e non ha niente da invidiare a modelli ben più conosciuti. Questo costa praticamente 1/3 ed esaudisce tutti i tuoi sogni più segreti dal momento che è multifunzione quindi è capace di fare di tutto e di più.

Conta che devi prenderci solo la mano, dopo un paio di utilizzi di Moulinex Companion XL non te ne disfai più. In modo particolare ti offre un sistema semplicissimo che non ti fa impazzire con sistemi touch screen e mille informazioni differenti ma ha tutto al posto giusto. Trovi i programmi per cucinare salse e sughi, zuppe e minestre, creare piatti dalla cottura lenta, portare un po’ di oriente in tavola con la cottura a vapore e ancora, sperimentare con il forno grazie a impasti per pizza, dessert, focacce e così via.

Il boccale è veramente ampio con i suoi 3L totali ed è realizzato in lega di acciaio. Il robot, inoltre, raggiunge temperature che arrivano fino ai 150° per non farti mancare proprio niente. Mi sembra giusto dirti che arriva con una serie di accessori e ricettario per utilizzarlo fin dal primo momento in tutto e per tutto.

Chi sei tu per farne a meno? Se vuoi acquistare al volo un robot multifunzione, non perdere di vista il Moulinex Companion XL ora in promozione su Amazon. Fallo tuo a soli 449€ con sconto del 13%.

