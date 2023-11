Moulinex Companion XL è la migliore alternativa a Bimby (ed è in SCONTO)

Moulinex Companion XL rappresenta il compagno ideale in cucina, un robot multifunzione progettato per agevolarti nella preparazione di una vasta gamma di piatti, dalla cucina quotidiana a quella più sofisticata. Con ben 12 programmi automatici e la modalità manuale, questo dispositivo ti consente di cuocere, cuocere a vapore, impastare, frullare, tritare e svolgere molte altre funzioni culinarie.

La sua capienza di 3 litri lo rende adatto per la preparazione di porzioni generose, perfetto per cucinare per la famiglia o per ospitare amici. Grazie alla sua versatilità in termini di temperatura, puoi utilizzarlo per creare piatti freddi e caldi, dolci e salati.

Con una vasta gamma di accessori, tra cui tritatutto, frusta, gancio per impastare, coperchio con vaporiera e lama per mescolare, il Companion XL si adatta alle tue esigenze culinarie. La sua versatilità consente la preparazione di zuppe, soufflé, dolci e piatti a base di carne con facilità.

L’integrazione con l’app Companion offre un ulteriore vantaggio, fornendo accesso a un numero illimitato di ricette, la possibilità di salvare le tue preferite e la creazione di liste della spesa. Inoltre, l’app promuove la sostenibilità attraverso la funzione “Nel mio frigorifero”, aiutandoti a ridurre gli sprechi alimentari.

Questo è un modo ottimo per risparmiare tempo e denaro. Inoltre, questo robot da cucina può darti una mano in un sacco di preparazioni diverse tra loro. Acquista Moulinex Companion XL a soli 699,99€ invece di 849,99€!