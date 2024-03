Motosega wireless di qualità con 2 batterie e accessori: prezzo SHOCK (49€)

Con una motosega a batteria come questa, che stupisce per la qualità, la cura del giardino sarà molto più facile e divertente. Adatta a professionisti e principianti, attualmente è in sconto su Amazon a un prezzo straordinario. Il kit completo, dotato di 2 batterie e accessori, puoi prenderlo a 49,99€ appena. Lo ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità è limitata.

Dotata di un motore potente, offre una velocità di taglio elevata e una performance affidabile. Con una lunghezza di taglio di 15 centimetri, è in grado di affrontare rami di dimensioni moderate e alberi più piccoli. Le due batterie ricaricabili da 24 V 2000 MAH incluse nella confezione, ti forniscono un’autonomia sufficiente per completare i tuoi lavori senza interruzioni.

Leggera, compatta e dotata di impugnatura ergonomica, offre una presa salda e confortevole durante il suo utilizzo. Inoltre, è dotata di una protezione antischizzo che riduce il rischio di schegge di legno e detriti che volano durante il taglio. Questa caratteristica aggiuntiva non solo ti mantiene al sicuro, ma assicura anche una maggiore precisione e controllo durante il lavoro.

Insomma, uno strumento versatile che si adatta a diverse esigenze di taglio del legno. Che tu stia potando alberi, tagliando legna da ardere o eseguendo lavori di giardinaggio, farà il lavoro in modo efficiente. La confezione include anche due catene di ricambio, garantendo che tu abbia sempre una catena di riserva a portata di mano per continuare il lavoro senza interruzioni.

Completa adesso il tuo ordine su Amazon per accaparrarti questa ottima motosega wireless in kit a 49,99€ appena con spedizioni assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii veloce però: la disponibilità è limitatissima.