Motosega con barra da 20 cm a 47€: prezzo SHOCK (2 batterie e accessori)

Queste ottima motosega con barra da 20 centimetri, super accessoriata, è la soluzione ideale per tutti i tuoi lavori di giardinaggio e potatura. Dotata di un potente motore brushless, offre prestazioni eccezionali senza bisogno di benzina o fili ingombranti. Il kit, completo di 2 batterie, accessori e custodia, lo prendi in mega sconto a 47€ circa appena in questo momento.

Per approfittarne, spunta il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine su Amazon. Lo ricevi in modo rapido e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Il cuore pulsante di questa soluzione è il suo motore brushless di nuova generazione, che aumenta la durata del 90%, la potenza di uscita dell’80% e riduce il consumo di energia del 50%. Questo si traduce in un lavoro di taglio fluido, silenzioso ed estremamente efficiente. Con una velocità della catena di 10 m/s e una barra di guida da circa 20 centimetri, può tagliare i tronchi come se stesse tagliando il burro.

Il kit include due batterie ricaricabili da 2.0Ah, che ti garantiscono una lunga durata di funzionamento senza preoccuparti di esaurire la carica a metà del lavoro. L’indicatore di batteria ti terrà aggiornato sullo stato di carica, permettendoti di pianificare al meglio le attività.

È dotata di un deflettore di protezione ruotabile, un deflettore di protezione dell’impugnatura inferiore e un pulsante di blocco per evitare avvii accidentali. Le impugnature gommate ed ergonomiche, inoltre, offrono una presa sicura e confortevole, riducendo l’affaticamento durante l’uso.

Nonostante le sue prestazioni da professionista, è sorprendentemente leggera, pesando solo 1,25 kg. Questo la rende facile da maneggiare e utilizzare anche con una sola mano, senza affaticare il braccio. Le sue dimensioni compatte le permettono inoltre di raggiungere facilmente anche gli spazi più angusti e difficili da raggiungere.

Il set comprende tutto il necessario per iniziare subito a lavorare: oltre alla motosega e alle due batterie, troverai anche due catene di ricambio, un caricabatterie, una bottiglia d’olio, un cacciavite e una pratica custodia per il trasporto. Avrai a disposizione tutto l’occorrente per affrontare ogni tipo di lavoro in giardino o in campagna.

