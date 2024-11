Motorola vuole anticipare Samsung: è in arrivo lo smartphone arrotolabile

Motorola sta esplorando nuove frontiere nel design dei suoi smartphone, come dimostra un recente brevetto da cui si evincono innovazioni circa i display arrotolabili ed il rilevamento delle impronte digitali.

Dopo il concept del Motorola Moto Rizr, il primo telefono arrotolabile presentato al MWC 2023, l’azienda punta a superarsi con un dispositivo che, oltre ad estendersi come il Rizr, permetterebbe agli utenti di sbloccarlo da qualsiasi punto dello schermo.

Il brevetto, scovato da MySmartPrice e depositato da Motorola presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, descrive un sistema in cui più sensori di impronte digitali sono distribuiti lungo l’intera superficie del display. Tale sistema darebbe agli utenti la possibilità di autenticarsi toccando qualsiasi area dello schermo, aumentando la praticità d’uso.

Come detto, l’idea prende spunto dal precedente Motorola Moto Rizr, che aveva già portato una ventata di freschezza grazie al suo design arrotolabile. Il Rizr, infatti, è un prototipo il cui display può passare da una dimensione compatta di 5 pollici ad una più estesa di 6,5 pollici. In modalità compatta, lo schermo va ad avvolgersi sul retro del telefono, offrendo un display secondario per notifiche rapide ed aggiornamenti.

👀 Wow! Think I've found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one… pic.twitter.com/EDgkWsOm1t

— Ben Wood (@benwood) February 26, 2023