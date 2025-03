Motorola sta per introdurre una novità che ci saremmo aspettati da Samsung

Motorola sembra aver maturato un’intelligente deduzione: la S Pen ideata da Samsung è da sempre un elemento di prestigio per quanto riguarda gli smartphone di fascia alta, come il recente Galaxy S25 Ultra, nonostante la mancanza delle funzionalità Bluetooth in quest’ultima versione.

Non esiste una vera e propria concorrenza nel segmento degli smartphone con stilo, fatta eccezione per la gamma Moto G Stylus. Tuttavia, Motorola sembra pronta a cambiare la sua strategia.

Motorola intente portare la stilo anche nella fascia media

Evan Blass ha condiviso un render di quello che dovrebbe essere il Motorola Moto Edge 60 Stylus, un dispositivo che, a differenza dei modelli G Stylus, rientrerebbe nella serie Edge, caratterizzata da specifiche che spaziano dalla fascia media fino ai top di gamma. Un altro dettaglio rilevante riguarda la disponibilità: mentre i Moto G Stylus di Motorola vengono venduti principalmente negli Stati Uniti, il nuovo Edge Stylus potrebbe avere una distribuzione più ampia.

Secondo un recente leak, il Motorola Moto Edge 60 Stylus dovrebbe essere una variante del modello base Edge 60, il cui prezzo si aggirerà intorno ai 380 euro, mentre la versione Pro costerà circa 600 euro. Il modello con stilo potrebbe collocarsi in una fascia intermedia tra i due.

Dal render emerge che il bordo inferiore del dispositivo ospiterà non solo la stilo ma anche un jack audio da 3,5 mm, una caratteristica sempre più rara sugli smartphone moderni (ora rimossa anche dal nuovo Samsung Galaxy A26). Non è chiaro, invece, se sarà presente uno slot per le microSD, altro elemento tipico della serie Moto G Stylus ma assente nei modelli Edge.

Essendo già trapelati i possibili prezzi, l’annuncio ufficiale della serie Moto Edge 60 potrebbe essere imminente: in particolare, il Motorola Moto Edge 60 Stylus si preannuncia come la soluzione ideale per coloro che vorrebbero il pennino su uno smartphone di fascia media, pur senza le apprezzate funzionalità software che da sempre si abbinano alla S Pen di Samsung.