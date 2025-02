Motorola Razr 60 Ultra si mostra orgoglioso in queste nuove immagini

Motorola Razr Plus 2025, noto anche come Motorola Razr 60 Ultra al di fuori degli Stati Uniti, si sta già preparando per il debutto ufficiale, confermando le voci relative ad un lancio anticipato rispetto al solito.

Dopo la serie Motorola Razr 50 presentata a giugno dello scorso anno, il nuovo modello identificato dal nome in codice “Orion” promette alcune interessanti novità nel segmento dei flip phone.

Motorola Razr 60 Ultra: cosa sappiamo al momento

Immagini

Una delle caratteristiche più evidenti del nuovo Razr 60 Ultra è il design con una finitura in similpelle cucita sul retro, disponibile nella tonalità verde scuro. Motorola non è nuova a questo tipo di materiale, avendolo già utilizzato in passato, specialmente nella serie Razr Plus 2024 in tutti e quattro i colori disponibili.

Motorola Razr 60 Ultra si distingue anche per le cornici lucide, probabilmente in alluminio, e un doppio sistema di fotocamere sul display principale. Mentre i dettagli tecnici dei singoli sensori non sono ancora stati rivelati, c’è la possibilità che l’azienda reintroduca il teleobiettivo, dopo averlo eliminato nel modello Razr Ultra (Razr+ 2024) dello scorso anno. Questo potrebbe rappresentare un ritorno alle origini per la serie, offrendo agli utenti maggiore versatilità fotografica.

A bordo del Motorola Razr 60 Ultra troviamo poi un display esterno da 4 pollici, caratteristica che continua a distinguere questi smartphone pieghevoli dai prodotti della concorrenza. Questo schermo non solo è tra i più ampi nel suo genere ma permette anche di eseguire qualsiasi app Android, a differenza di altri modelli che limitano l’utilizzo a un numero ristretto di applicazioni. All’interno, il telefono dovrebbe montare un display principale da 6,9 pollici e risponderebbe all’appello anche il chip Snapdragon 8 Elite. Non è ancora chiaro quale versione del processore verrà utilizzata, considerando il fatto che una variante a 7 core sarà impiegata a bordo di altri foldable come l’Oppo Find N5.

Infine, per quanto riguarda i tagli di memoria, Motorola Razr 60 Ultra dovrebbe offrire fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione base, abbinati a una batteria da 4.000 mAh.