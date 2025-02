Samsung Galaxy Z Flip 7: la piega del display rimarrà un pugno nell'occhio?

Uno dei prossimi smartphone pieghevoli di casa Samsung, vale a dire il Galaxy Z Flip 7, potrebbe non rappresentare una concreta rivoluzione rispetto ai modelli precedenti.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni che hanno per protagonista proprio il Samsung Galaxy Z Flip 7 suggeriscono un miglioramento significativo per quanto riguarda il meccanismo della cerniera, che sarebbe stato perfezionato al punto da rendere meno visibile la piega dello schermo.

Cosa aspettarci dal nuovo Samsung Galaxy Z Flip 7

Secondo il leaker @PandaFlashPro su X, Samsung avrebbe ottimizzato il design della cerniera, riducendo ulteriormente la piega, da sempre uno dei principali punti deboli dei telefoni pieghevoli. Sebbene non sia la prima volta in cui si preannunciano progressi in questo ambito, ogni passo in avanti risulterebbe ben accetto, soprattutto considerando il fatto che lo Z Flip 6 avesse già introdotto dei miglioramenti in questa direzione.

D’altro canto, non tutte le notizie sul Galaxy Z Flip 7 sono altrettanto promettenti. Sembra che il dispositivo non offrirà un salto in avanti considerevole in termini di prestazioni, poiché potrebbe essere equipaggiato con il chip Exynos 2500 di Samsung anziché con l’ultimo Snapdragon di Qualcomm. Considerando il passato altalenante dei chip Exynos, i dubbi a riguardo sono più che comprensibili. Inoltre, lo smartphone manterrebbe la stessa velocità di ricarica cablata da 25W del predecessore: un dettaglio tecnico certamente inferiore rispetto a quanto proposto dalla concorrenza. Anche il design rimarrebbe sostanzialmente invariato, a parte un possibile profilo più sottile.

Come per gli ultimi flagship di Samsung, le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale saranno probabilmente al centro dell’esperienza utente, ma resta da vedere se si tratterà di innovazioni utili o semplicemente di un’evoluzione rispetto a quanto già apprezzato. In linea generale, gran parte delle anticipazioni trapelate online preannunciano un aggiornamento incrementale piuttosto che una vera e propria rivoluzione: la speranza è che Samsung nasconda qualche asso nella manica con cui sarà in grado di stupire il pubblico.