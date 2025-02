Motorola Razr 60 Ultra non passerà mai inosservato con questa colorazione

La serie Motorola Razr 60 si candida per essere una delle più credibili alternative rispetto al Samsung Galaxy Z Flip 7 in arrivo nei prossimi mesi.

A tale riguardo, i nuovi render pubblicati su X da Evan Blass, con protagonista il Motorola Razr 60 Ultra, mostrano un modello rosso scuro denominato Rio Red. Questo colore si aggiunge al verde scuro già visto in precedenti leak, lasciando spazio a ulteriori varianti cromatiche attese nel corso della presentazione ufficiale.

Motorola Razr 60 Ultra è sempre più vicino: cosa sappiamo al momento

Il design del Razr 60 Ultra non sembra discostarsi molto dal suo predecessore, il Motorola Razr 50 Ultra, mantenendo il tipico dettaglio in finta pelle sul retro. L’unica novità estetica degna di nota sono i bordi lucidi lungo i lati, che donano un tocco di eleganza in più, anche se l’effetto potrebbe passare inosservato facendo uso di una custodia protettiva.

Dal punto di vista tecnico, Motorola sembra puntare sulla continuità: il dispositivo dovrebbe mantenere lo schermo esterno da 4 pollici e quello interno pieghevole da 6,9 pollici, già apprezzati nella generazione passata. Tuttavia, le novità più significative potrebbero nascondersi sotto la scocca, con l’adozione del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, probabilmente la versione a 7 core ottimizzata per i foldable. Questa scelta, oltre a contenere i costi, dovrebbe migliorare l’efficienza termica, garantendo una lunga autonomia anche in caso di utilizzo intenso e scongiurando il rischio di surriscaldamenti.

Le specifiche trapelate finora includono anche 12 GB di RAM, 256 GB di spazio d’archiviazione ed una batteria da 4.000 mAh: siamo quindi al cospetto di una scheda tecnica che, senza dubbio, renderebbe questo modello uno dei più interessanti nel segmento degli smartphone pieghevoli a conchiglia. Per cui, sebbene non si prospettino vere e proprie rivoluzioni estetiche o funzionali, Motorola Razr 60 Ultra si propone come un’opzione solida e ben bilanciata, pronta a sfidare il prossimo Galaxy Z Flip 7 di Samsung.