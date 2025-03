Motorola Razr 60 Ultra: buone notizie per la velocità di ricarica

Motorola Razr 60 Ultra, che probabilmente verrà commercializzato come Razr+ (2025) al di fuori della Cina, ha recentemente fatto la sua comparsa sul sito cinese 3C, ottenendo la certificazione necessaria per la vendita nel mercato locale.

Questo passaggio, simile ai marchi di sicurezza UL negli Stati Uniti o CE in Europa, conferma il fatto che il dispositivo sia in dirittura d’arrivo. Identificato dal numero di modello XT2551-3, Motorola Razr 60 Ultra sarà accompagnato da un caricatore da 68W, ma resta un certo scetticismo circa la sua effettiva utilità. Lo scorso anno, infatti, il Razr 50 Ultra includeva un caricatore da 68W ma il telefono supportava al massimo una ricarica cablata da 45W. Per il nuovo modello, le cose potrebbero cambiare.

Motorola Razr 60 Ultra potrà ricaricarsi più velocemente?

Il Razr 60 Ultra di Motorola promette di essere un dispositivo di alto livello, alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite, abbinato alla GPU Adreno 830 e a 12 GB di RAM. Tra le altre caratteristiche vociferate ci sono un sensore di impronte laterale, Android 15 preinstallato e uno schermo interno AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione di 1080 x 2640 pixel, luminosità massima di 1400 nit e frequenza d’aggiornamento di 165Hz. La batteria da 4000 mAh dovrebbe garantire un’autonomia più che soddisfacente, mentre lo storage interno sarà di 256 GB basato sulla tecnologia UFS 4.0.

Uno degli aspetti più interessanti di Motorola Razr 60 Ultra riguarda il design del display esterno, che copre quasi interamente il pannello posteriore quando il telefono è ripiegato, lasciando spazio solo ai tagli per le due fotocamere. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche dal futuro Samsung Galaxy Z Flip 7, il principale concorrente del Razr 60 Ultra. Sul fronte fotografico, si parla di un sensore principale da 50 MP affiancato da un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x, mentre la fotocamera frontale integrata nello schermo interno dovrebbe essere da 32 MP.

Motorola Razr 60 Ultra si prepara quindi a sfidare i principali avversari nel mercato degli smartphone pieghevoli, in particolar modo Samsung: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.