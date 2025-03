Samsung non dimentica la fascia economica: quando esce Z Flip FE?

Samsung si prepara a lanciare due nuovi smartphone pieghevoli a conchiglia nel corso di quest’anno, ma il Galaxy Z Flip FE arriverà con un certo ritardo rispetto al Galaxy Z Flip 7.

In base al tipico calendario dell’azienda sudcoreana, il Galaxy Z Flip 7 dovrebbe debuttare nel mese di luglio e le ultime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe essere dotato di un display esterno più grande rispetto allo schermo secondario del predecessore, simile a quello del Motorola Razr+. Tuttavia, il Galaxy Z Flip FE verrà lanciato in un momento successivo.

Cosa sappiamo su Samsung Galaxy Z Flip FE

Secondo quanto riportato da The Bell, la divisione Exynos di Samsung starebbe ancora affrontando difficoltà nel definire una tempistica precisa per il chip Exynos 2500, inizialmente destinato al Flip 7. Questo ritardo ha spostato l’attenzione sul Galaxy Z Flip FE, che potrebbe utilizzare il suddetto chip e che, secondo le fonti, verrà lanciato mesi dopo rispetto al Galaxy Z Flip 7. Questo intervallo di tempo consentirebbe a Samsung di perfezionare il processore Exynos 2500, nonostante la società stia già lavorando al successivo Exynos 2600, previsto per la serie Galaxy S26 del prossimo anno.

Inizialmente, si pensava che Samsung Galaxy Z Flip 7 avrebbe abbandonato i chip Snapdragon per affidarsi interamente all’Exynos 2500, ma questo ultimo report suggerisce un cambio di piani. Resta da vedere se Samsung opterà per una soluzione ibrida o se manterrà l’Exynos come scelta principale per i suoi dispositivi futuri. Intanto, il Samsung Galaxy Z Flip FE si prospetta come un’interessante alternativa per chiunque cerchi uno smartphone pieghevole dal prezzo più accessibile, nonostante un lancio posticipato.