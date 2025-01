Motorola Razr 50 (8/256GB): il pieghevole top di gamma a 321€ in meno

Ti sei anche tu innamorato degli smartphone pieghevoli e stavi solo aspettando l’offerta giusta per non spendere un capitale? Allora l’attesa si può dire conclusa. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Motorola Razr 50 a soli 577,76 euro, invece che 899 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto bello grosso del 36% che ti consente si risparmiare ben 321 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 48,15 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Motorola Razr 50: adesso il pieghevole può essere tuo

Come dicevamo per diversi è stato il prezzo molto alto all’uscita che ha scoraggiato l’acquisto di Motorola Razr 50 e dunque ora, con uno sconto notevole, è da prendere al volo. Si presenta con un display esterno pOLED da 3,63 pollici con refresh rate a 90 Hz e un display interno pOLED da 6,9 pollici con refresh rate a 120 Hz.

Gode del potentissimo processore MediaTek Dimensity 7300X supportato da 8 GB di RAM e dal sistema operativo Android 14. Inoltre possiede in questa versione ben 256 GB di memoria interna. Ha una fotocamera principale da 50 MP con stabilizzatore ottico e una fotocamera frontale per selfie da 32 MP. Monta una batteria da 4.200 mAh con ricarica Turbo cablata da 30 W e ricarica wireless da 15 W.

Ci sarebbero tante altre cose da mettere in evidenza, come ad esempio l’intelligenza artificiale, ma il tempo scorre e non è esattamente il nostro alleato. Quindi prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Motorola Razr 50 a soli 577,76 euro, invece che 899 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.