Motorola Razr 40 Ultra: il miglior pieghevole da acquistare OGGI

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo Motorola Razr 40 Ultra, il clamshell premium del colosso americano di proprietà di Lenovo, si porta a casa con soli 999,00€, spese di spedizione incluse. Il dispositivo infatti, è un best buy esagerato perché offre performance al top con un prezzo in linea con i competitor. I vantaggi del noto portale di e-commerce americano però, fanno la differenza: consegna celere in 24 o 48 ore, possibilità di dilazionare il prezzo del gadget in comode rate e due anni di garanzia. Vi ricordiamo che il modello in sconto è quello in colorazione Infinite Black con 8 GB di RAM e 256 GB di storage su memorie interne.

Motorola Razr 40 Ultra: ecco perché conviene acquistarlo

Il pieghevole di Motorola dispone di uno schermo flessibile pOLED da 6,9 pollici che, appunto, si piega e permette quindi al device di richiudersi divenendo piccolo e portatile. Tuttavia, sappiate che si potrà utilizzare anche da “chiuso” perché vanta un pannello esterno (anch’esso pOLED) da 3,6 pollici con risoluzione elevata. Si potrà rispondere ai messaggi, navigare nel sistema, giocare a qualche titolo “mordi & fuggi”, ma non solo. Le possibilità sono tantissime, quindi non vi resta che acquistarlo e scoprirle voi stessi. Fra le altre cose, vi ricordiamo che il processore interno è l’ottimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage. Sul fronte della connettività abbiamo un comparto ricco e completo: Bluetooth, NFC, Wi-Fi 6 e c’è anche il modem 5G per la navigazione in altissima velocità.

La batteria è da 3800 mAh e si ricarica con la Turbo Power da 33W (il caricatore, a proposito, è incluso nella confezione). Concludiamo segnalandovi la selfiecam da 32 Mega e le ottime cam di bordo che permettono di girare video in 4K. Non lasciatevi sfuggire questo fantastico clamshell di Motorola: il Razr 40 Ultra costa solo 999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.