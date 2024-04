Motorola Razr 40 Ultra è in SUPER OFFERTA su Amazon (-40%)

È arrivato il momento di puntare su Motorola Razr 40 Ultra. Il pieghevole top di gamma di casa Motorola, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che rende l’acquisto davvero consigliato. Lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 723 euro con uno sconto del 40% e la possibilità di optare per un pagamento in 12 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati ai questo tipo di pagamenti. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 Ultra: a questo prezzo è un affare

Il Motorola Razr 40 Ultra, in questo momento, è il pieghevole di riferimento sul mercato. Tra le specifiche tecniche troviamo un display pOLED da 6,9 pollici (pieghevole) e un display esterno pOLED da 3,6 pollici.

A gestire il funzionamento dello smartphone, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una doppia fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 14.

Lo smartphone rappresenta la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un pieghevole di fascia alta, con ottime specifiche e con un esign iconico. Il calo di prezzo registrato in queste ore lo rende ancora più interessante.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 40 Ultra al prezzo scontato di 723 euro, con possibilità anche di pagare in 12 rate mensili, senza interessi. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Lo sconto vale solo per alcune colorazioni del dispositivo. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.