Motorola Razr 40 in offerta al nuovo MINIMO STORICO su Amazon: è il pieghevole su cui puntare

Il Motorola Razr 40, a distanza di poche settimane dal debutto sul mercato, è già protagonista di una nuova offerta Amazon davvero interessante. Lo smartphone con display pieghevole di casa Motorola può essere ora acquistato al prezzo scontato di 829 euro con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere così la pagina Amazon dello smartphone di Motorola.

Motorola Razr 40 in offerta al minimo storico su Amazon

La scheda tecnica del Motorola Razr 40 garantisce ottime prestazioni oltre che un form factor sempre più apprezzato come quello degli smartphone a conchiglia. Tra le specifiche tecniche c’è un display pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 144 Hz. C’è poi un display esterno secondario, da 1,5 pollici.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche la presenza di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 64 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Lo smartphone ha una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 13, opportunamente ottimizzato per adeguarsi al display pieghevole e per sfruttare il display esterno.

Con questa nuova offerta Amazon è ora disponibile il Motorola Razr 40 ad un prezzo scontato di 829 euro che rappresenta anche il minimo storico per il nuovo pieghevole di Motorola sullo store. Per accedere all’offerta, valida per diverse colorazioni, è possibile seguire il link riportato qui di seguito. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.