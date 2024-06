Motorola Razr 40 a soli 460€ è il clamshell da comprare ADESSO

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo clamshell entry level della compagnia americana di proprietà di Lenovo. Ovviamente ci riferiamo al Motorola Razr 40, il prodotto più interessante che ci sia, proposto ad un costo irripetibile. Viene venduto e spedito al prezzo speciale di soli 460,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. C’è la possibilità di usufruire del reso gratuito entro quattordici giorni dall’acquisto (in caso di eventuali problematiche), si può beneficiare della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Razr 40: ecco perché comprarlo

Il Motorola Razr 40 è un device con un display flessibile interno da ben 6,9 pollici pOLED da 144 Hz con risoluzione FullHD+, mentre esternamente presenta uno schermo da 1,5 pollici OLED per la visualizzazione delle notifiche, dell’orario e del meteo. C’è un sistema fotografico composto da due sensori da 64 e 12 Megapixel, perfetti per scattare foto nitide anche al buio e per girare video in 4K da postare sui social. C’è una selfiecam da 32 Megapixel per autoscatti e videocall e troviamo anche un potente processore octa-core che viene coadiuvato da 8 GB di RAm e da 256 GB di memoria interna. Non manca il supporto al Dual SIM e alle reti 5G di nuova generazione. Il dispositivo è in colorazione Sage Green. La batteria è da 4200 mAh e si ricarica rapidamente con la tecnologia TurboPower da 33W o mediante la tecnologia wireless.

A soli 460,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, il Motorola Razr 40 è il best buuy del giorno su Amazon: non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine: a questa cifra è davvero imperdibile.