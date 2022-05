Motorola Razr 3 sarà il primo flagship con Snapdragon 8+ Gen 1

Da un paio di anni Motorola ha deciso di investire pesantemente nel mondo della telefonia mobile; dopo i recenti anni “buii”, adesso la compagnia è più scatenata che mai e decisa a realizzare una pletora di prodotti per tutte le tasche. Parliamo di un nuovo telefono del marchio di proprietà di Lenovo praticamente un giorno sì e l’altro pure.

Ma non è solo una questione di quantità: i prodotti sono tutti eccellenti e le vendite lo dimostrano: pensiamo al Moto Edge 30, un flagship killer che si trova su Amazon ancora a 399,90€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Non di meno, la società ora è sempre la prima azienda a rilasciare ammiraglie con le nuove piattaforme Qualcomm; pensiamo all’Edge X30 o adesso, al nuovo Razr 3 5G che, a quanto pare, sarà il primo a disporre della soluzione Snapdragon 8+ Gen 1 appena presentata.

Motorola Razr 3 5G: cosa sappiamo?

Dopo un anno di latitanza, è il momento di vedere un nuovo pieghevole di casa Motorola; i primi due prodotti sono stati eccellenti dal punto di vista del design ma poco performanti sulle specifiche tecniche. Il nuovo modello però, sarà un’ammiraglia in tutto e per tutto e sarà pronta a sfidare apertamente il futuro Galaxy Z Flip4 di Samsung.

Da un funzionario della compagnia abbiamo appreso ora della presenza del nuovo SoC premium di Qualcomm (come dimostra anche il poster posto in allegato). Questo processore dovrebbe essere in grado di offrire il 10% in più sul versante delle prestazioni e il 30% in più sull’efficienza energetica. È prodotto da TSMC e non più da Samsung Foundry.

Avrà un design “a blocchi” molto simile a quello dello Z Flip3 e dovrebbe disporre di una batteria da 3300 mAh; non sappiamo ancora la data di lancio internazionale ma abbiamo ragione di credere che potrebbe essere imminente.

Intanto, se volete un pieghevole di casa Motorola vi suggeriamo il Razr 5G che oggi si porta a casa a soli 1099,00€ con spedizione gratuita.

