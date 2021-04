Secondo quanto si apprende, sembra che ben quattro nuovi telefoni Motorola Edge siano in lavorazione; uno di questi avrà la fotocamera da 108 Megapixel. Di fatto, la line-up di super flagship dal design futuristico del colosso della casa alata pare che stia per ingrandirsi.

Motorola: cosa sappiamo dei nuovi Edge?

La line, che ha fatto il suo debutto lo scorso anno con Edge ed Edge Plus, ha ottenuto un modello esclusivo per la Cina chiamato Edge S all’inizio di quest’anno. Ora, i dettagli di quattro nuovi modelli sono emersi sul web.

Evan Blass (@evleaks) ha condiviso un’immagine che ha rivelato che Motorola ha tre nuovi smartphone in cantiere per la linea Edge, attualmente in fase di sviluppo. L’immagine che è stata condivisa su Twitter oggi menziona che i telefoni hanno il nome in codice “Sierra“, “Berlin“, “Berlin NA” e “Kyoto“.

I ragazzi di Techniknews in collaborazione con Adam Conway di XDA Developers hanno confermato l’esistenza di questi terminali e hanno persino ottenuto i dettagli della fotocamera del modello con nome in codice “Kyoto”.

Secondo loro, il telefono avrà una fotocamera principale da 108 MP (S5KHM2), lo stesso sensore fornito da Samsung che si trova all’interno dello smartphone Moto G60 recentemente annunciato. Questa lente sarà abbinata a una fotocamera da 8 MP (S5k4h7), anch’essa fornita da Samsung, che svolge il doppio compito di una camera ultra grandangolare e di una ottica macro. La terza invece, è un sensore di profondità OmniVision (Ov02b1b) da 2 MP mentre lo snapper frontale è un sensore da 16 MP (ov16a1q) o da 32 MP (ov32b).

La fonte ha rivelato che “Kyoto” sarà molto probabilmente il più economico del lotto, mentre “Berlin” e “Sierra” saranno i successori – rispettivamente – di Motorola Edge e Edge Plus. Possiamo aspettarci che ulteriori dettagli emergano nelle settimane / mesi precedenti il ​​loro lancio.

