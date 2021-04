Motorola ha presentato gli smartphone Moto G10 e Moto G30 il mese scorso. Ora il marchio è tornato alla ribalta con i nuovi telefoni della serie G denominati Moto G60 e Moto G40 Fusion , al momento esclusivi per l’India. Il G60 è arrivato sul mercato come lo smartphone più economico con una camera principale da 108 megapixel. Entrambi i telefoni sono dotati di un display a 120 Hz, un’enorme batteria con supporto per la ricarica rapida e un potente chipset Snapdragon serie 7XX.

Specifiche e caratteristiche di Moto G60 e Moto G40 Fusion

I telefoni hanno specifiche identiche e differiscono principalmente nel comparto fotografico. Il G60 e il G40 Fusion sono dotati di un display IPS Max Vision da 6,8 pollici con un foro centrale in alto. Supportano la risoluzione FHD + di 1080 x 2460 pixel, HDR10 e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il Moto G40 Fusion è dotato di una fotocamera frontale da 16 megapixel, mentre il G60 ha uno snapper selfie da 32 megapixel con un flash LED.

La configurazione a tripla fotocamera del Moto G60 comprende una lente principale Samsung HM2 da 108 megapixel con apertura f / 1.9, una camera ultrawide da 8 megapixel con FOV a 118 gradi che funge anche da fotocamera macro e un sensore di profondità da 2 megapixel. Dall’altro lato, la configurazione della tripla fotocamera del Moto G40 ha una fotocamera principale da 64 megapixel con apertura f / 1.7, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel con un FOV di 118 gradi e un sensore di profondità da 2 megapixel.

Il sistema operativo Android 11 basato su My UX offre un’esperienza quasi di serie sugli smartphone del marchio di proprietà di Lenovo. Il chipset Snapdragon 732G alimenta entrambi i dispositivi con un massimo di 6 GB di RAM LPDDR4x e fino a 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1. Entrambi i terminali sono supportati da una batteria da 6.000 mAh che supporta TurboCharging da 20 W e Quick Charge 4.0. Non di meno, hanno un telaio in policarbonato idrorepellente. Fra le opzioni di connettività troviamo: il dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Il Moto G60 ha un prezzo di Rs 17.999 (~ $ 241) su Flipkart.

Il Moto G40 Fusion costa Rs 13.999 (~ $ 187) per il modello da 4 GB di RAM + 64 GB e Rs 15.999 (~ $ 214) per la sua versione di archiviazione da 6 GB di RAM + 128 GB.

