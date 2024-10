Motorola moto g75 5G presto disponibile in Italia a meno di 300€

Motorola moto g75 è uno smartphone che dà priorità alla resistenza ed all’estetica, senza però dimenticare le performance della fotocamera anche in condizioni di scarsa luminosità, le esperienze di intrattenimento e la connettività ultra-rapida.

Si tratta del primo modello della linea moto g di Motorola ad essere certificato militarmente e, molto presto, il telefono sarà disponibile anche sul mercato italiano.

Motorola moto g75: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Motorola moto g75 5G si presenta come un dispositivo versatile, progettato per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti. Questo smartphone combina resistenza, estetica e prestazioni elevate, rendendolo ideale per chi desidera un telefono robusto e performante. La sua costruzione conforme alle certificazioni militari (MIL-STD-810H) lo rende resistente a cadute fino a 1,2 metri, condizioni climatiche avverse e variazioni di pressione. È dotato di vetro Corning Gorilla Glass 5, protezione IP68 contro polvere e acqua, e tecnologia Water Touch, che consente di utilizzarlo anche se bagnato.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Motorola moto g75 5G, con un sistema di fotocamere da 50 MP che include stabilizzazione ottica dell’immagine e tecnologia Quad Pixel. Grazie al sensore Sony-LYTIATM 600, le foto scattate in condizioni di scarsa luminosità sono brillanti e dettagliate. Inoltre, il sensore Flicker elimina il fastidioso sfarfallio delle immagini illuminate artificialmente. Gli utenti possono registrare video in 4K, e grazie alla fotocamera ultra grandangolare da 8 MP ed a quella frontale da 16 MP, anche i selfie risultano ottimi.

Sotto la scocca, Motorola moto g75 5G è alimentato dalla Piattaforma Mobile Snapdragon® 6 Gen 3, che offre connettività 5G e compatibilità Wi-Fi 6/6E per prestazioni fluide e veloci. Con fino a 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, è perfetto per gestire più applicazioni contemporaneamente.

L’audio è un’altra area in cui Motorola moto g75 5G spicca, grazie a speaker stereo con supporto per il suono multidimensionale Dolby Atmos. Il display Full HD+ da 6.78 pollici, potenziato dal sistema Colour Boost, garantisce colori vivaci e una qualità visiva eccellente. A bordo troviamo Android 14 e con il software esclusivo di Motorola, incluso Smart Connect, è possibile condividere contenuti tra smartphone, tablet e PC, offrendo un’esperienza d’uso versatile.

Il nuovo Motorola moto g75 5G sarà disponibile in Italia ad un prezzo base di 299,00€ a partire alla seconda metà di novembre.