Motorola presenta ThinkPhone25 e moto g75 5G business edition

Motorola annuncia l’espansione del suo portfolio dedicato al mondo business, presentando due nuovi dispositivi: ThinkPhone25 e moto g75 5G business edition.

Questi smartphone sono pensati per soddisfare le esigenze delle aziende, combinando hardware robusto e soluzioni software avanzate in termini di sicurezza.

Nuovi smartphone Motorola: caratteristiche e prezzi

Il focus principale di Motorola è offrire dispositivi affidabili, adatti sia per l’uso in ambienti professionali che in movimento, come in aereo o durante trasferte lavorative.

L’azienda ha evidenziato una crescita significativa nel settore B2B, con un incremento del 39% nell’ultimo anno fiscale. Questo successo è attribuito alla capacità di Motorola di proporre soluzioni che rispondono alle necessità delle imprese. Il pacchetto business edition, che accompagna i nuovi dispositivi, include strumenti fondamentali per la gestione IT, come Moto Device Manager, che permette di gestire i telefoni da remoto, e Moto Safe, per bloccare o disabilitare dispositivi rubati o smarriti. Inoltre, Moto Software Control dà modo alle aziende di controllare gli aggiornamenti firmware e di sicurezza, assicurando un panoramica completa riguardo agli smartphone aziendali.

Tra le novità più rilevanti spicca il ThinkPhone25, un dispositivo che unisce la competenza di Lenovo nel settore business all’eccellenza di Motorola in ambito mobile. Questo smartphone garantisce ben cinque aggiornamenti del sistema operativo Android e aggiornamenti di sicurezza fino al 2029, rendendolo una scelta ideale per le aziende che desiderano rimanere al passo con l’evoluzione tecnologica. La sua solidità è garantita da materiali come il Gorilla Glass 7i e la fibra Aramid, più resistente dell’acciaio, oltre ad essere certificato per soddisfare standard militari.

Il moto g75 5G business edition, invece, è dotato di un processore Snapdragon 6 Gen 3 e un sistema di fotocamere avanzato con sensore Sony LYTIA 600. Anche questo dispositivo offre aggiornamenti di sicurezza per sei anni, garantendo così massima sicurezza ed affidabilità per un periodo prolungato.

Venendo ai prezzi, moto g75 business edition sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo di 299€, mentre ThinkPhone25 by Motorola sarà in vendita in Italia a partire dalla seconda metà di novembre al prezzo di 499€.