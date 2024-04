Motorola moto g54: il camerafonino al MINIMO STORICO su eBay

Quando diciamo che non serve spendere una fortuna per avere tra le mani un buon smartphone intendiamo proprio questo. Il Motorola moto g54 è in offerta soli 140 euro, invece di 229,90 euro. Un risparmio così importante lo ottieni scrivendo il Coupon PSPRAPR24 prima del check out.

L’offerta è disponibile solo su eBay con consegna gratuita inclusa e possibilità di Tasso Zero con PayPal. Assicurati questo camerafonino che scatta foto spettacolari grazie a una doppia fotocamera avanzata da 50MP OIS. I tuoi ricordi acquistano una luce diversa.

Motorola moto g54: da lasciarti senza parole

Pensa al prezzo del Motorola moto g54, solo 140 euro. Ora dai un’occhiata alle sue caratteristiche. Questo smartphone si propone in un’unica taglia da 8GB di RAM e 256GB di ROM. In pratica quanto molti mediogamma e top di gamma. Garanzia di fluidità e tanto spazio per app, giochi e contenuti.

Ma non è tutto. Infatti, questo telefono è stato pensato per regalarti un intrattenimento con i fiocchi. Grazie al suo display Full HD+ da 6,5 pollici e frequenza di aggiornamento a 120Hz hai davvero una finestra sul mondo. Lo spettacolo ha inizio ogni volta che lo usi.

L’audio immersivo con supporto Dolby Atmos regala emozioni pazzesche e un’immersività incredibile quando ascolti i tuoi contenuti preferiti. Bassi profondi e alti cristallini per musica e intrattenimento, voce chiara e fedele in chiamata. Questo è il tuo nuovo smartphone a soli 140 euro, invece di 229,90 euro.