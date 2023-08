Motorola Moto G54 5G è dietro l'angolo: nuovo midrange in arrivo

Ci siamo: dopo tantissime indiscrezioni e dopo moltissimi rumors, finalmente sembra che il nuovo midrange Motorola moto G54 5G siano prossimo al debutto. Il telefono è appena stato avvistato all’interno del portale della FCC.

Di fatto, il marchio di proprietà di Lenovo sta per lanciare ben due nuovi terminali di fascia media; presto vedremo il Moto G%4 e il Moto G84. Dai documenti vediamo che arriveranno con un charger da muro in confezione TurboPower da 20W. Uno dei due smartphone poi, disporrà di una cella energetica da ben 5640 mAh.

Motorola Moto G54: tutto quello che sappiamo ad oggi

Si noti poi che il Motorola Moto G54 5G avente numero di modello XT-2343-1 e nome in codice “Cancun 5G” è appena comparso sul sito della FCC; da qui notiamo che avrà il supporto al modulo NFC e che godrà della connettività 5G grazie ad un modem preposto di Qualcomm. Incredibilmente, ci sarà anche lo slot per le schede SD. Fra le altre cose leggiamo che ci sarà uno schermo FullHD+ da 6,5 pollici con aspect raio di 20:9 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Non mancherà una main camera da 50 megapixel su un modulo fotografico con due sensori. La selfiecam invece, sarà una cella da 16 Mega. Arriverà con Android 13 e skin MyUI, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il fingerprint sarà posto sul frame laterale, ci sarà il supporto al Dolby Atmos e al Moto Spatola Sound. Pare che sia anche idrorepellente.

UnFra le altre cose, ci aspettiamo un display con foro al centro del pannello, una doppia camera sulla back cover e i pulsanti fisici saranno tutti allocati a destra; a sinistra, solo il vano per la SIM. Sarà venduto e commercializzato in quattro colorazioni: Ambrosia, Ballad Blue, Coronet Blue e Outer Space. Non sappiamo quando verrà rilasciato ma immaginiamo a breve. Intanto, vi segnaliamo che il Motorola Moto G52 5G costa solo 270,98€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.