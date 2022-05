Motorola Moto G42: in arrivo un midrange che sfiderà Honor X8

Pochi giorni fa abbiamo avvistato uno smartphone di casa Motorola avente il numero di modello XT2233 presso un noto portale per la certificazione online. Ora apprendiamo nuove informazioni su questo prodotto e scopriamo quale sarà il design definitivo dello stesso. Da Geekbench poi, viene rivelato anche il suo processore di bordo.

Il telefono in questione si chiama Moto G42 e si dice che presenterà un processore Qualcomm Snapdragon 680 con modem LTE. Stiamo parlando della stessa soluzione che troviamo a bordo di Moto G52.

Motorola Moto G42: ecco quello che c’è da sapere

Oltre al processore, il portale di benchmarking afferma che il device disporrà di Android 12 sotto la scocca; questo lo sapevamo già dai siti della FCC e del WiFi Alliance.

Attualmente, il terminale ha il nome in codice HawaiiPlusOLED22. Stando a quanto rilevato, il gadget potrebbe vantare quindi uno schermo OLED come il Moto G52 ma non sappiamo se ci sarà o meno il refresh rate elevato.

Non dimentichiamo poi altre funzionalità chiave come il WiFi dual band, il modem 4G (non c’è il 5G con lo Snapdragon 680, come abbiamo visto anche in Honor X8, OPPO Reno 7 e con molti altri midrange) e l’NFC per i pagamenti contactless.

Esteticamente poi, notiamo un design identico a quello del Moto G52, con una back cover avente un modulo fotografico composto da tre sensori impilati verticalmente. Sulla parte anteriore invece, c’è uno schermo con selfiecam posta in un foro al centro del tutto, mento pronunciato e cornici sottili.

Da Geekbench invece, possiamo dare un primo sguardo a quelle che saranno le prestazini; sul single core, il telefono ha ottenuto 376 punti, mentre sul multicore ha registrato uno score di 1538 punti. Ci aspettiamo nuove informazioni nei mesi a venire.

Considerando che Moto G52 viene venduto a 299,90€, è lecito pensare che questo nuovo mediogamma possa costare di meno. Ad ogni modo, il G52 oggi è in sconto a soli 267,36€ con spedizione gratuita per gli iscritti a Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.