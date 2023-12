Motorola Moto G22: sconto FOLLE del 35% su Amazon per poche ore

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia media super leggero, ma performante e soprattutto economico, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Motorola Moto G22 che, nella sua iterazione color “Iceberg Blue” si porta a casa con soli 143,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non di meno, il modello in questione che vi segnaliamo ha 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. Fra le altre cose, c’è un sistema fotografico composto da una quad-camera e la batteria è super capiente così da garantirvi un’autonomia degna di nota.

Non lasciatevelo scappare anche perché si presenta come un best buy su tutta la linea; viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà ricevere a casa vostra entro 24 o 48 ore presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Vi è poi il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di ripensamento o di gravi problematiche e c’è perfino la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Motorola Moto G22: ecco perché comprarlo

Andiamo con ordine: con il sistema fotografico composto da quattro sensori (quello principale è da 50 megapixel) potrete scattare foto magnifiche anche al buio, in condizioni di luce avversa e con primi piani sempre dettagliati. Potrete anche fare riprese video artistiche. La batteria è da 5000 mAh con Turbo Power al seguito e c’è anche il display da 6,5″ HD con refresh rate da 90 Hz. Il processore interno, l’ottimo MediaTek Hello G37 vi permetterà di avere tantissima potenza a disposizione e con 4 GB di RAM godrete di un multitasking avanzato e evoluto.

La memoria interna è da 64 GB ma è ulteriormente espandibile mediante microSD. Motorola Moto G22 è il dispositivo da compare oggi; lo trovate a soli 143,99€ IVA inclusa su Amazon.

