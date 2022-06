Motorola Moto G22: bello, bello e possibile (-80€)

Se state cercando uno smartphone bello, potente, con un buon design, che non costi troppo ma che funzioni bene in ogni suo aspetto, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Stiamo parlando del Motorola Moto G22, un entry level davvero frizzante che, grazie agli sconti del giorno su Amazon, si porta a casa ad un prezzo strepitoso. Solo 138,90€ al posto di 219,90€. Capite bene che il risparmio è notevole: circa 80€ in meno sul prezzo di listino, con consegna gratuita e immediata in 24 o 48 ore.

Fra gli altri vantaggi citiamo anche la possibilità di effettuare un reso gratuitamente, di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis e l’assistenza clienti sette giorni su sette. Completa il quadro anche la garanzia di due anni sul singolo prodotto.

Motorola Moto G22: la scelta perfetta

Non pensate che “basso costo” equivalga a “bassa qualità”. Il dispositivo vanta caratteristiche davvero al top, ha un meraviglioso pannello HD MaxVision da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz, un processore octa-core velocissimo che vi permetterà di svolgere ogni operazione senza il minimo problema. Parliamo di un MediaTek Helio G37, ma ancora.

Non mancano 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, con slot per la microSD al seguito. La batteria da 5000 mAh assicura ore ed ore di autonomia con una singola carica e in più, c’è la fast charge Turbo Power per avere energia in pochissimi minuti.

Sul versante fotografico poi, troviamo quattro sensori davvero unici: la lente principale è da 50 Megapixel – un elemento di pregio per un device che costa così poco – e ci sono altre ottiche per realizzare scatti creativi fantastici.

Il design è minimal, pulito, come vuole la moda del momento. E poi, la colorazione Icerberg Blue è davvero frizzante, fresca e perfetta per la bella stagione. In confezione troverete anche una cover. Tutto questo a soli 138,90€. Cosa volere di più?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Motorola Moto G22 : tutti i prezzi

0€ è la miglior offerta in assoluto ad oggi perseguibile per Motorola Moto G22: l'acquisto può essere effettuato presso Ebay.

In questa tabella ecco tutte le offerte disponibili.