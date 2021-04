Rapporti recenti hanno rivelato che Motorola sta lavorando su almeno tre nuovi smartphone della serie G: Moto G20, Moto G40 Fusion e Moto G60. Molte informazioni sulle specifiche degli ultimi due sono apparse in rapporti recenti. Ora, 91mobiles ha collaborato con l’affidabile informatore Sudhanshu Ambhore per rivelare le specifiche trapelate e il rendering del piccolo della casa

Specifiche Moto G20 di Motorola (rumor)

Il Moto G20 misurerà 165,22 x 75,73 x 9,19 mm e avrà un peso di 200 grammi. Ospiterà un pannello LCD da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD + di 720 x 1600 pixel, un rapporto di aspetto 20: 9, una densità di pixel di 269 PPI e supporterà la frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Ad alimentare il Moto G20 troviamo il nuovo processore octa-core Unisoc T700 che include 2 ARM Cortex-A75 con clock a 1,8 GHz e 6 processori ARM Cortex-A55 che funzionano a 1,8 GHz. Il SoC include anche una scheda grafica a 2 core Mali-G52 3EE con clock a 850MHz. Il telefono offrirà agli utenti 4 GB di RAM. Per l’archiviazione, avrà una capacità integrata di 64 GB e uno slot per schede microSD dedicato per ulteriore spazio di archiviazione.

Il Moto G20 sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh, ma non c’è conferma se arriverà con il supporto per la ricarica rapida. Il dispositivo è stato recentemente individuato nel sito di benchmark di Geekbench con sistema operativo Android 11.

L’isola della fotocamera a forma di rettangolo disponibile sul retro del Moto G20 è dotata di una lente principale da 48 megapixel con apertura f / 1.7, di una camera ultrawide da 8 megapixel con apertura f / 2.2, di una macro da 2 megapixel con apertura f / 2.4 e un sensore per gli scatti con profondità attiva da 2 megapixel con apertura f / 2.4.

Il G20 verrà fornito con altre funzionalità come il lettore di impronte digitali, un jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C, un pulsante per Google Assistant dedicato, il modulo NFC e il supporto dual-SIM. Una precedente fuga di notizie ha affermato che potrebbe avere un prezzo di circa 150 euro in (Spagna/Europa). Non ci sono parole sulla data di lancio.

