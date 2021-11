Motorola Moto G Power (2022): il debutto è dietro l'angolo?

A ottobre, l'informatore affidabile Evan Blass aveva rivelato che Motorola sta lavorando a due nuovi telefoni, il Moto G Power (2022) e il Moto G200. Entrambi i device hanno il nome in codice rispettivamente di Tonga e Yukon. Mentre le voci di corridoio hanno rivelato le principali specifiche del G200, non ci sono state indiscrezioni relative al G Power (2022)… finora.

Motorola Moto G Power (2022): le caratteristiche

Sembra che la data di lancio del suddetto dispositivo potrebbe essere vicina, come è stata suggerito oggi sul sito di benchmarking di Geekbench.

Il sito mostra che sarà alimentato da un chip MediaTek con un numero di modello MT6765H. Il codice sorgente dell'elenco mostra che il SoC è dotato di GPU PowerVR Rogue GE8320. Questi risultati sono sufficienti per concludere che il terminale vanterà il chipset Helio G35.

L'elenco di Geekbench rivela inoltre che lo smartphone sarà dotato di 4 GB di RAM e Android 11. Nei test single-core e multi-core della piattaforma di benchmarking, il telefono ha ottenuto rispettivamente 165 e 1103 punti. Gli altri dettagli dello smartphone sono nascosti.

Per quanto riguarda il Moto G200, si dice che sia dotato di un display FHD+ con supporto per una frequenza di aggiornamento di 144Hz, piattaforma mobile Snapdragon 888, tripla lente da 108 megapixel + 13 megapixel + 2 megapixel, una snapper selfie da 16 megapixel fotocamera e Android 11. Si ipotizza che venga lanciato come Motorola Edge S30 in Cina.

Nelle news correlate sappiamo che l'azienda di proprietà di Lenovo sta lavorando anche al Motorola Edge 30 Ultra. È probabile che venga fornito con specifiche come un pannello OLED FHD + 144Hz da 6,67 pollici, chip Snapdragon 898, 8 GB / 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB / 256 GB di memoria UFS 3.1, tre fotocamere così ripartite: 50 + 50 + 2 megapixel, snapper selfie da 60 megapixel, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W. Dovrebbe debuttare come Moto Edge X a dicembre.