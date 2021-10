Motorola G200: il nuovo flagship è dietro l'angolo

Moto G200 sta per arrivare nei mercati internazionali il mese prossimo con schermo a 144Hz e processore Qualcomm Snapdragon 888 sotto la scocca. In Cina invece, arriverà con il moniker “Edge S30”.

Motorola G200: cosa sappiamo del nuovo flagship?

Il Motorola Edge S è stato lanciato in Cina all'inizio di quest'anno ed è stato il primo smartphone al mondo ad essere alimentato dallo Snapdragon 870. Il telefono in seguito è uscito nei mercati globali come Moto G100. L'erede è ora in arrivo e dovrebbe essere lanciato il mese prossimo come Moto G200.

La prima menzione del Moto G200 è stata su Twitter tramite il famoso leaker Evan Blass (@evleaks) che ha rivelato che il telefono aveva il nome in codice “Yukon”. Ora i ragazzi di TechnikNews hanno rivelato maggiori dettagli sul flagship in arrivo.

La fonte riporta che il Moto G200 avrà un display FHD+ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. Il tipo di schermo non è menzionato, ma c'è la possibilità che si tratti di un pannello OLED come quello visto sull'Edge 20 Pro/Edge S Pro.

Il G200 vedrà la presenza del chipset Snapdragon 888 al posto dello Snapdragon 870 e sarà abbinato a 8 GB di RAM. Anche la camera principale da 64 MP del predecessore verrà sostituita dal sensore Samsung S5KHM2 da 108 MP visto anche sull'Edge 20 Pro. C'è anche una lente ultra grandangolare da 13 MP che dovrebbe essere in grado di scattare foto macro e un sensore di profondità da 2 MP.

Coloro a cui non è piaciuto il doppio foro del Moto G100 saranno lieti di sapere che sul G200 è presente una singola fotocamera frontale da 16 MP.

Non esiste una data specifica per il lancio del suddetto flagship; sappiamo solo che arriverà il mese prossimo. Sfortunatamente, vedrà Android 11 out of the box e non l'ultima iterazione Android 12. È stato anche segnalato che sarà venduto in Cina come Motorola Edge S30.