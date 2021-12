Motorola Moto Edge X30 SENZA SEGRETI: sarà così?

Sono appena stati rilasciati i rendering ufficiali relativi al nuovo Motorola Moto Edge X30 che ne rivelano il design posteriore e tutta la sua estetica.

Motorola Moto Edge X30: ecco il suo design

Domani (9 dicembre), Motorola annuncerà il Moto Edge X30, il nuovo flagship con una fotocamera sotto il display e il Moto Edge S30. Prima del debutto, la società ha rilasciato i render ufficiali di Edge X30 per mostrare il suo design posteriore e le varianti di colore disponibili all'acquisto.

I poster emersi suggeriscono che il terminale avrà una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel sul retro. Il lato sinistro del dispositivo sembra presentare un pulsante per accedere all'assistente vocale, mentre il suo frame laterale destro sembra essere dotato di un bilanciere del volume e un pulsante di accensione.

Il bordo inferiore dell'Edge X30 ha uno slot per schede SIM, uno slot USB-C e una griglia per altoparlanti. La compagnia ha confermato che Edge X30 sarà disponibile nei colori Qiongtai Snow e Autumn Tung Shadow. Sebbene questi rendering non mostrino il lato anteriore del telefono, si ipotizza che il suo pannello sia dotato di un foro posizionato centralmente e di cornici simmetriche.

Il Moto Edge X30 ospiterà uno schermo OLED da 6,67 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 144Hz, colori a 10 bit, HDR10+, una risoluzione Full HD+ e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Avrà una cella energetica da 5.000 mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 68 W. Dovrebbe debuttare come il primo telefono Snapdragon 8 Gen 1 al mondo.

Potrà avere fino a 16 GB di RAM LPDDR5. Può offrire fino a 512 GB di UFS 3.1 e funzionare su Android 12 basato su My UX 3.0. Per i selfie, sarà dotato di una fotocamera frontale da 60 megapixel.