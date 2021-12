Motorola Moto Edge X30: eccolo dal vivo (FOTO)

Motorola Moto Edge X30 è pronto per diventare ufficiale il 9 dicembre in Cina. Si prevede che debutterà come il primo smartphone al mondo guidato dallo Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Moto Edge X30: è lui o non è lui?

Prima del lancio, il CEO di Lenovo China General Manager per la divisione mobile, Chen Jin, ha condiviso un'immagine per mostrare il pannello del flagship in questione. Allo stesso tempo, l'azienda ha anche confermato alcune delle caratteristiche chiave dello schermo del terminale.

Motorola ha confermato che il display dell'Edge X30 supporterà una frequenza di aggiornamento di 144Hz, colori a 10 bit e HDR10+. Come si può vedere, l'X30 avrà un display perforato con cornici strette. Le cornici superiore e inferiore del telefono sembrano essere quasi simmetriche. Si può dire, in base all'elenco TENAA del dispositivo, che sarà dotato di uno schermo OLED da 6,67 pollici che offre una risoluzione Full HD+.

Dovrebbe essere dotato di una fotocamera da 60 megapixel per i selfie. La configurazione della fotocamera posteriore può includere una main camera da 50 megapixel con supporto OIS, un obiettivo secondario da 5 megapixel e una macro da 2 megapixel.

Il SoC Snapdragon 8 Gen 1 alimenterà l'Edge X30 con un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. Il dispositivo verrà preinstallato con Android 11. Sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W.

L'Edge X30 dovrebbe arrivare con uno chassis classificato IP52, uno scanner di impronte digitali sullo schermo, un pulsante per Google Assistant e altoparlanti stereo. Si prevede che uscirà nei mercati globali a gennaio con il moniker Motorola Edge 30 Ultra.