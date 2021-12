Xiaomi e Motorola: la sfida sulla fascia premium è iniziata

Xiaomi e Motorola si sfidano in un'emozionante partita per il debutto del primo smartphone al mondo dotato di processore Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi e Motorola: quando arrivano i flagship con Snapdragon 8 Gen 1?

Con Qualcomm che ha appena annunciato il suo ultimo Snapdragon 8 Gen 1, un certo numero di brand di telefonia mobile ha annunciato le proprie offerte imminenti che presenteranno il chipset. Mentre Xiaomi è stato solitamente il primo marchio a presentare gli ultimi SoC di punta di Snapdragon, sembra che Lenovo potrebbe essere quello da battere questa volta.

All'inizio di oggi (2 dicembre 2021), il CEO e fondatore di Xiaomi Lei Jun ha condiviso un post sul suo account Weibo (un sito web di microblogging cinese). In questo post, l'alto funzionario ha persino condiviso un lungo messaggio ai suoi clienti.

Jun ha dichiarato che il gigante tecnologico cinese sta lavorando per perfezionare le prestazioni dell'ultimo Snapdragon 8 Gen 1 SoC sulla sua prossima serie Xiaomi 12. Il dirigente ha anche sottolineato che un debutto anticipato non serve solo a mostrare le “competenze PPT”, ma mira a rimanere fedele al suo impegno nei confronti dei suoi clienti nell'offrire un'esperienza utente di fascia alta con le sue prossime ammiraglie.

A seguito di questa dichiarazione, il direttore generale di Lenovo, Chen Jin, ha condiviso una risposta sul suo account Weibo. Il funzionario ha dichiarato che terrà una conferenza di lancio del 9 dicembre per svelare la sua serie Moto Edge X30 con chip Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, il dirigente ha anche rivelato che la serie Edge X30 sarà ufficialmente disponibile tramite la prima vendita in Cina il 15 dicembre. In altre parole, questo conferma sostanzialmente che il terminale sarà il primo smartphone prodotto in serie a presentare il nuovo SoC.