Motorola Moto Edge 30 in offerta: grandi prestazioni a meno di 200€

Il Motorola Moto Edge 30 Neo attualmente è in offerta su Amazon a soli 199,00€ rispetto al prezzo originale di 239€. Questo ottimo smartphone mid-range offre prestazioni elevate, grazie ad una scheda tecnica estremamente solida.

Il Moto Edge 30 Neo è dotato di un impressionante display OLED FHD+ da 6.2 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che offre immagini vivide e dettagliate con un miliardo di sfumature di colore e supporto HDR10+. Questa caratteristica garantisce un’esperienza visiva di alta qualità, ideale per lo streaming video, il gaming e la navigazione.

La doppia fotocamera principale da 64 MP, dotata di funzionalità come stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo, e Macro Vision, assicura scatti straordinari in ogni condizione di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695, che supporta connettività 5G ultraveloce, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo così prestazioni fluide e veloci.

La batteria da 4020 mAh garantisce un’ottima autonomia, sufficiente per coprire le esigenze di un’intera giornata con una singola carica. Inoltre, grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, è possibile ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica, rendendo questo smartphone ideale per chi è sempre in movimento.

Il Motorola Moto Edge 30 Neo combina prestazioni di alto livello, un design elegante e una serie di funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. Non perdere questa offerta e fallo tuo oggi stesso ad un ottimo prezzo!