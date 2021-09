Motorola Moto E40 è appena stato avvistato online sul portale di Geekbench: stando a quanto si osserva, il dispositivo presenterà un chip Unisoc, 4 GB di RAM e molto altro ancora. In poche parole, sarà un nuovo budget phone.

Motorola Moto E40: le (presunte) specifiche tecniche

Appena poche ore dopo il debutto del Moto E20, l'azienda di proprietà di Lenovo sta preparando altri due modelli che dovrebbero essere lanciati in qualsiasi momento a partire da ora. I due prodotti si chiameranno Moto E30 e Moto E40 ed entrambi saranno “low-cost”.

Tuttavia, il secondo è stato appena avvistato su Geekbench, con alcuni dettagli disponibili in merito al dispositivo. Notiamo che questo segue l'apparizione del Moto E30 su Geekbench avvenuta qualche giorno fa.

L'elenco suggerisce anche che il terminale è precedente apparso anche sui portali NBTC, FCC e TUV. Queste importanti certificazioni puntano in una sola direzione: siamo molto vicini al lancio dello smartphone in questione. Secondo il portale di Geekbench, il Moto E40 sfoggia un chip UNISOC a otto core da 1,8 GHz e offrirà 4 GB di RAM e funzionerà con il sistema operativo Android 11.

Per quanto riguarda le prestazioni effettive di Geekbench, il telefono ha ottenuto rispettivamente 352 e 1352 punti nei test single-core e multi-core. Non di meno, verrà fornito con una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica da 10 W.

Ci sono ancora diversi aspetti in merito alle specifiche del gadget che ancora non conosciamo; non sappiamo se il Moto E40 avrà 64 GB di memoria interna e se arriverà una variante da 3 GB di memoria RAM-

La traiettoria di certificazioni e le comparsate sui siti di benchmarking come Geekbench, potrebbero indicare l'imminente debutto dei nuovi budget phone dell'OEM di proprietà di Lenovo; staremo a vedere.

